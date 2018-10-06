Ветеран США заявил, что отправлял «ядовитые письма» в Белый дом, Кремль и королеве Британии

Бывший военнослужащий США Уильям Клайд Аллен из города Логан в штате Юта заявил, что отправил письма с кастровыми семенами американскому и российскому президентам Дональду Трампу и Владимиру Путину.

Как сообщило издание DeseretNews, «ядовитое послание» американскому лидеру спецслужбы перехватили до получения адресатом. После проведенного исследования выяснилось, что внутри содержится ядовитый токсин рицин, который получают из кастровых семян.

Уильяма Клайда Аллена быстро разыскали, так как на письмах он указал обратный адрес. В ходе допроса ветеран США рассказал, что приобрел сотню таких семян в Сети, чтобы «после начала Третьей мировой войны сделать из них оружие и защищать американский народ».

По его словам, он также отослал аналогичные письма английской королеве Елизавете II, генпрокурору США Джеффу Сеншсу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и адмиралу ВМС США Джону Ричардсону.

Портал отмечает, что Аллен к семенам приложил и записку: «Джек и семена с порошком для запуска ракет». Американская прокуратура обвиняет экс-военного в том, что он угрожал применить биологическое оружие. Судьи рассмотрят дело 17 октября. Ему грозит тюремное заключение в несколько десятков лет.

Ранее Уильям Клайд Аллен уже попадал в поле зрение спецслужб. В 2015 году он направил письмо в ЦРУ с угрозой убить американского президента, а в 2017 году обещал устроить теракт на одной из баз ВВС США в Техасе. Однако представители властей не применили никаких мер, после допроса.