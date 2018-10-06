Россия и ЕС провели консультации по безопасности полетов

Представители России и Евросоюза встретились в Брюсселе для проведения консультации по вопросам безопасности полетов российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в аэропорты стран-участниц программы SAFA («Оценка безопасности полетов иностранных воздушных судов»). Об этом проинформировало постпредство РФ при ЕС.

В ходе встречи были рассмотрены результаты проверок воздушных судов российских авиакомпаний, после чего представители ЕС подтвердили «положительную тенденцию повышения безопасности полетов, осуществляемых российскими перевозчиками».

По окончании заседания обе стороны отметили высокую эффективность встреч в подобном формате, отметив, что такие совместные консультации не прекращались с 2009 года, несмотря на заморозку транспортного диалога в целом.

В рамках SAFA (Safety assessement of foreign aircraft) страны-участники осуществляют выборочные проверки самолетов, а также собирают и предоставляют друг другу доступ к информации об эксплуатационной безопасности авиакомпаний так называемых третьих стран, то есть государств, не участвующих в договоре.