Сицилия переживает сильнейшее наводнение

На итальянский остров Сицилия обрушилось сильнейшее наводнение, вызванное непрекращающимися ливнями и грозами. Основной удар пришелся на восточное побережье острова, где находятся многие популярные курорты, в том числе и среди туристов из России.

Портовый город Катания с населением почти в 300 тысяч человек практически полностью парализован. В настоящее время он больше напоминает знаменитую своими каналами Венецию: по улицам текут бурлящие потоки воды. Затоплены первые этажи зданий, припаркованные машины местами также ушли под воду, а мебель, стоявшую у прибрежных кафе и ресторанов, смыло в море.

Распоряжением властей во всех школах отменены занятия. Также не работают госучреждения.