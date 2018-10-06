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МИД Украины предложил ввести уголовное наказание за двойное гражданство с РФ

Василиса Морозова
00:20 06.10.2018
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин пригрозил согражданам тюрьмой за наличие российского гражданства.
МИД Украины предложил ввести уголовное наказание за двойное гражданство с РФ
Фото: Sergey Kovalev, Globallookpress

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил готовность рассмотреть предложения о введении в стране уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.

Глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «UA: Харьков» выступил против двойного гражданства в стране и призвал принять соответствующий закон. Климкин считает, что в первую очередь необходимо внимательно следить за получением украинцами российского паспорта.

«Я категорически против легализации двойного гражданства с Россией», - заявил глава МИД Украины.

Однако, по его словам, получение гражданами Украины второго паспорта любой другой страны не будет наказуемо. Климкин отметил, что не располагает информацией об украинцах, имеющих российское гражданство. По его мнению, все подобные случаи должны расследовать спецслужбы.

Напомним, согласно украинской конституции, иметь двойное гражданство запрещено.  

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