Подсчитано, сколько российских фильмов запретили на Украине

Эксперты Государственного агентства Украины назвали количество российских фильмов, которые запретили к показу в стране после того, как в 2014 году у нее испортились отношения с Россией, которую теперь там называют «страной-агрессором».

Как сообщила пресс-служба организации, начиная с августа 2014 года и по сегодняшний день, Госкино запретило 780 фильмов и сериалов.

Среди них фильмы, в которых якобы содержится популяризация или пропаганда органов «государства-агрессора» и «карательных органов СССР», а также та продукция, в создании которой принимали участие лица, внесенные СБУ в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, запрещена вся продукция, которая производилась в России после 1 января 2014 года.

В Госкино Украины считают, что такие шаги привели к «очистке украинского информационного пространства от российской пропаганды», способствовали появлению массового производства собственного, украинского контента, а также нанесли существенные финансовые убытки российским производителям кино и сериалов.