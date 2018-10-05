СК расследует дело о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны руководителя организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом сообщает Совет по правам человека при президенте РФ.

«Уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ по заявлению экс-члена правления МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" Натальи Авиловой о злоупотреблении руководителем организации Ксении Соколовой своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба», - сказано в сообщении.

Следователи проверят действия Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации, а также возможный ущерб, которым дадут правовую оценку. Как отметили в СПЧ, расследование ведут сотрудники ГСУ СК РФ, оно находится на особом контроле председателя Следственного комитета.

Напомним, организация «Справедливая помощь» была основана членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Елизаветой Глинка (Доктор Лиза). Она погибла в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем около Сочи 25 декабря 2016 года.