Американского адмирала впечатлили возможности ракеты «Калибр»

Командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе, адмирал Джеймс Фогго, признался, что он впечатлен возможностями новой российской ракеты «Калибр».

Адмирал рассказал, что в настоящее время шесть новых подлодок класса «Кило» (так в NATO называют проекты российских подводных лодок 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка») действуют в районе Черного моря. При этом две из них запускали ракеты «Калибр». По словам адмирала, в случае запуска с Черного или Средиземного моря, а также Каспийского, «Калибр» может долететь до любой европейской столицы. Свое предположение он высказал на мероприятии в Атлантическом совете, пишет РИА Новости.

Напомним, по данным российского Министерства обороны, российские корабли и подлодки в августе нынешнего года нанесли сто ударов крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористов в Сирии. Всего «Калибры» поразили 166 объектов.

Дальность действия «Калибров» - около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года.

Ранее «Звезда» публиковала кадры, на которых сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил ракетную стрельбу «Калибром» в акватории Черного моря в рамках плановой боевой подготовки.