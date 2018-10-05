Живодеры замотали кошку в скотч и выкинули на улицу

В городе Берлингтон, Канада, местная жительница была шокирована, обнаружив на обочине дороги переноску для животных с замотанной строительным скотчем кошкой.

Во вторник вечером Николь Палинд, уходя из клиники для животных The Mountainside Animal Clinic, где работает волонтером, увидела черную переноску на газоне у дороги. Когда она посмотрела внутрь, то была ошеломлена, увидев, что внутри лежит кошка с головой, полностью покрытой липкой лентой.

Животное не издавало ни звука и могло только с трудом дышать через небольшое отверстие вокруг ее носа.

Палинг бросилась открывать запертую клинику и позвонила своему другу Бретту Нортону с просьбой о помощи. Затем при помощи маленького карманного ножа женщина начала аккуратно надрезать полоски клейкой ленты и освобождать он нее шесть кошки. Спустя десять минут животное было спасено.

«Когда вы увидели взгляд кошки после того, как лента сошла - она просто выглядела так, будто ее полностью предали. Если кто-то может сделать это животному, что еще они могут сделать?» - ужасается Нортон.

В данный момент кошка, которую назвали Лаки (Везучая), находится в клинике на обследовании до полного выздоровления, а спасшие ее Николь и Бретт подыскивают ей новый дом.