Франция простилась с Шарлем Азнавуром

В Париже 5 октября прошла церемония прощания с выдающимся французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром.

Траурная процессия состоялась в историческом Доме Инвалидов в присутствии родных и близких артиста. Проститься с великим певцом, композитором и поэтом пришли актеры Жан-Поль Бельмондо и Робэр Оссэйн, певица Мирэй Матье, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Армении Никол Пашинян. На церемонии прощания звучала Марсельеза, потом песни Азнавура, а затем армянские мелодии на дудуке.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился в Париже в семье выходцев из Армении. Исполнитель, поэт и композитор написал более 1,3 тысячи песен. Диски с песнями шансонье разошлись тиражом, превышающим 200 миллионов экземпляров. Кроме того, Азнавур сыграл более 60 ролей в фильмах. Шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет в своем доме на юге Франции.