Миру грозит дефицит шоколада из-за России – Bloomberg

На мировом рынке наблюдается значительный дефицит какао в пятьдесят тысяч тонн. Нехватку этого популярного во всем мире продукта эксперты объяснили потребительским поведением России.

Как сообщает агентство Bloomberg, дефицит образовался из-за чересчур быстро растущего потребления шоколада в РФ. В среднем каждый россиянин за год съедает 4,8 килограмма шоколада, это второй в мире уровень после Западной Европы.

В последние годы рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства, который привел к снижению цен и экономически ударил по Африке, где экспорт данного продукта является важной статьей доходов. Однако в 2018 году ситуация резко изменилась, и главную роль в этом сыграл российский рынок.

Из-за неожиданного возросшего уровня потребления шоколада в РФ, наложенного на последствия производственного кризиса, и образовался упомянутый дефицит какао. В материале уточняется, что сейчас темпы роста потребления этого продукта в России в четыре раза превышают общемировые и составляют 9,5% в год.