Посреди шоссе в Саудовской Аравии нашли лежащий в кровати труп

Полиция Саудовской Аравии выясняет загадочные обстоятельства смерти мужчины. Его труп неожиданно появился на одном из шоссе, уложенный на одноместную кровать.

Как сообщает местное издание Akhbaar, тело было найдено неподалеку от города Ахба в саудовской провинции Асир. Мужчина был завернут в оранжевое одеяло и привязан к кровати, стоящей прямо в центре шоссе. Водителям приходилось объезжать его.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства смерти мужчины. На данный момент известно, что он находился в Саудовской Аравии нелегально и был гражданин другой страны, а скончался от огнестрельных ранений. Однако загадку его появления в кровати на шоссе правоохранителям разгадать пока не удалось.