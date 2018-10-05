В Миннесоте пьяные птицы громят город

В американском городе Гилберт (штат Миннесота) птицы врезаются в здания, летят на людей и на машины по странной траектории, плохо координируют свои действия.

Горожане жалуются, что пернатые ведут себя так, словно находятся под воздействием алкоголя. В местной полиции говорят, что птицы действительно опьянели. Они переели переспелых ягод, которые забродили из-за рано ударивших этой осенью заморозков. Птицы не успели улететь на юг, поэтому остались в городе.

Очевидцы утверждают, что пернатые не способны двигаться в одном направлении. Одни находят их на крышах своих домов, другие - лежащими на улицах, кто-то сбивает их, проезжая на машине.

Полицейские предупредили местных жителей, что беспокоиться нет оснований, потому что птицы скоро протрезвеют, сообщает радиостанция NPR.