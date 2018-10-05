«Российские С-300 исправят небо над Сирией» - замглавы МИД РФ о ситуации в САР

Российские комплексы С-300 исправят ситуацию в небе Сирии, защитят военнослужащих РФ и при этом не причинят вреда другим странам. Такое мнение озвучил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке и замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

После информации о поставках российских С-300 в Сирийскую арабскую республику в адрес РФ раздались обвинения в дестабилизации обстановки в регионе со стороны Запада. Однако ракетные комплексы предназначены для обороны и наоборот станут весомым фактором безопасности, отметил Богданов.

«Та "безопасность", которая существовала, привела к гибели наших пятнадцати военнослужащих. Та "безопасность", которая была, и та "стабильность" — сейчас некоторые наши западные партнеры, правда, говорят, что дестабилизация, — нас совершенно не устраивают, мы абсолютно с этим не согласны», - рассказал заместитель министра иностранных дел в интервью ТАСС.

Богданов подчеркнул, что ЗРК С-300 представляют собой исключительно оборонительную систему. Комплексы помогут защитить безопасность российских военнослужащих в Хмеймиме.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о начале поставок ЗРК С-300 «Фаворит» в Сирию. Поставки стали ответной реакцией на действия Израиля, своевременно не предупредившего об авиаударе, в результате которого ракета ЗРК С-200 ПВО Сирии, отражавшая удар, сбила российский самолет Ил-20.