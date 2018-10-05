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После атаки боевиков в сирийской Латакии ранен местный житель

Наталья Вальханская
22:01 05.10.2018
Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.
После атаки боевиков в сирийской Латакии ранен местный житель
Фото: Daniel Leal-Olivas, Globallookpress

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Сандран, Шир-Аль-Сахаб, Бариша, Руейсет-Искандер, Сафсафа, Икко, Телль-Эт-Тут провинции Латакия», - рассказал он на брифинге.

В результате обстрела населенного пункта Сандран провинции Латакия ранен один мирный житель.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Слим провинции Эс-Сувейда. В ходе акции выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны», - добавил Савченко.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1953 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3052,25 тонн.

В районе Арабаля города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдана 1 тонна свежего хлеба.

В пяти районах города Алеппо – Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат, Эль-Каласа – проведена адресная благотворительная помощь семьям, оказавшимся в тяжёлом социальном положении. В ходе благотворительной акции выдано 15 продовольственных наборов.

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