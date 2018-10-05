Германия присоединилась к обвинениям России в «кибератаках»

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин доверяет сведениям властей Нидерландов и Великобритании о попытках хакерских атак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), к которым якобы причастна Москва.

Зайберт безосновательно обвинил российскую военную разведку в том, что она, согласно его мнению, стоит за хакерской группой APT28.

Такое заявление немецких властей основывается на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов», передает Deutsche Welle.

Накануне, 4 октября, Великобритания обвинила Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство. В тот же день власти Нидерландов заявили о хакерских атаках на ОЗХО, якобы осуществленных «русскими хакерами». Позже Министерство иностранных дел Франции распространило заявление, в котором выразило солидарность с другими странами.

Украина в свою очередь предложила лишить Россию права находиться в составе Совета безопасности ООН.