Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч

Житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь своего дома десятикилограммовым метеоритом.

Камень достался мужчине в 1988 году, когда он покупал ферму близ городка Эдмор в Мичигане. Он лежал возле сарая. Прежний владелец пояснил, что это метеорит, который упал еще в 30-х годах.

Покупатель спустя годы продал эту ферму, а сам вместе с семьей перебрался в Гранд-Рэпидсе, но камень забрал с собой. Дети носили его с собой в школу и рассказывали о найденном метеорите на уроках о космосе.

В январе мужчина отнес камень в Мичиганский университет. Ученые назвали метеорит Эдморовский и оценили его примерно в 100 тысяч долларов, сообщается на сайте университета. Он стал шестым по величине метеоритом, найденным на территории Мичигана. Мужчина добавил, что в случае продажи институту ценного образца, 10% от вырученной суммы отчислит учебному заведению в качестве помощи студентам.