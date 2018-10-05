Ваза из волос: девушки в Сети запустили странный флешмоб

В Сети запустили новый тренд. Девушки ставят на голову бутылку, обматывают ее волосами и погружают в сосуд цветы.

Этот флэшмоб запустила блогер из Гонконга Тейлор Р. Девушка увидела на обложке журнала Vogue Бейонсе, где певица изображена с цветами в волосах и решила усовершенствовать представленный образ.

Тренд подхватили другие пользователи Сети. Девушки со всего мира выкладывают в Интернет фотографии своих причесок и подписывают их хэштегом #FlowerVaseHair.