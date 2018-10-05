Студент умер на лекции после «поучительных» отжиманий от учителя

Студент из города Шахты в Ростовской области скончался после отжиманий на лекции. Заниматься физическими упражнения его заставил преподаватель в качестве наказания.

Как сообщает издание «Блокнот-Ростов», трагедия произошла утром четвертого октября. Учащийся колледжа опоздал на занятия, чем вызвал гнев преподавателя. В качестве наказания за опоздание мужчина заставил юношу отжиматься прямо в аудитории.

Закончив упражнение, 18-летний студент сел за парту. В какой-то момент он почувствовал недомогание, а после этого почти сразу потерял сознание. Для молодого человека вызвали скорую помощь, однако он скончался до ее приезда.

Приехавшая бригада врачей констатировала смерть юноши. Скорее всего, это произошло из-за оторвавшегося тромба. Точные причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить медикам и следователям.