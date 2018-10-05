Toyota отзывает 2,4 миллиона автомобилей из-за проблем с двигателем

Японский автоконцерн Toyota отзывает 2,43 миллиона автомобилей разных моделей, в том числе Prius и Auris, а также ряд автомобилей, выпущенных с октября 2008 по ноябрь 2014 года.

Причина отзыва – проблемы с двигателями. В компании уточнили, что обнаруженная неисправность может приводить к самопроизвольному отключению двигателя и потере мощности. Однако на данный момент об инцидентах, связанных с данной проблемой, пока не известно.

Большинство автомобилей, подлежащих отзыву, приходится на Японию и Соединенные Штаты – 1,25 миллиона и 830 тысяч машин соответственно. Еще 290 тысяч гибридов из Европы отправится в сервис.