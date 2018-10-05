Windows 10 начала удалять личные файлы пользователей

Операционная система Windows 10 стала самопроизвольно удалять личные файлы пользователей. Ошибка появилась после масштабного обновления под названием October Update 2018.

О проблеме сообщили пользователи их разных стран. По их словам, файлы пропали из папки «Мои Документы». В некоторых случаях все данные в директории были полностью удалены. Вернуть файлы на место, совершив откат обновлений, также не получилось.

Другие пользователи рассказали о пропаже медиафайлов – музыки, видео и фотографий. Для пользователей, у которых не было резервной копии данных, ошибка обновления операционной системы стала роковой, так как восстановить файлы оказалось невозможно.

Официального признания проблемы от Microsoft на данный момент нет. Кроме того, нет даже возможности понять алгоритм возникновения ошибки, так как файлы могут остаться или исчезнуть без видимых причин.