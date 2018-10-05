Момент смертельного ДТП под Тверью попал на видеорегистратор

Трагическая авария с маршрутным такси и автобусом, унесшая жизни тринадцати человек, оказалась запечатлена на видео. Запись с моментом ДТП «Звезде» предоставили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Видеоролик снят на регистратор автомобиля. На кадрах виден момент столкновения автобуса и маршрутного такси. От мощного лобового удара маршрутку с людьми буквально разнесло на части.

Трагедия произошла в Тверской области утром пятого октября. Маршрутное такси по неизвестным причинам выехало на встречную полосу и столкнулось с автобусом. В страшном столкновении погибли тринадцать человек. По поводу случившегося возбуждено уголовное дел. В Тверской области объявили траур по погибшим.