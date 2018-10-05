Появилось новое видео с упавшим в воду фрагментом железнодорожной части Крымского моста

В Сети опубликовано новое видео, на котором запечатлен съехавший в воду фрагмент пролета железнодорожной части Крымского моста. Инцидент с «упавшим пролетом» произошел четвертого октября.

На ролике запечатлен фрагмент железнодорожной части моста. Он снят из проезжающего мимо автомобиля. На записи присутствует фрагмент конструкции, частично находящийся в воде.

Как стало известно ранее, часть пролета строящейся части железной дороги моста через Керченский пролив слетела в воду при монтаже. Причиной стала неисправность одной из домкратных систем.

По словам председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, инцидент никак не повлияет на сроки сдачи железнодорожной части моста. Ротенберг подчеркнул, что строители работают с большим заделом, в связи с чем мост будет сдан вовремя, а работа продолжится в том же темпе.