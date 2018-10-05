Ученые рассказали о пользе винограда при борьбе с раком легких

Ученые из Женевского университета выяснили, что виноград обладает свойствами, позволяющими бороться с раком легких. Этому способствует содержащийся во фрукте полезный компонент ресвератрол.

К такому выводу пришли специалисты после проведения эксперимента на мышах. Исследователи подвергли одних грызунов воздействию канцерогена, содержащегося в табачном дыме, а других – лечению ресвератролом.

Чтобы ускорить доставку вещества, его вводили животным через нос, тогда оно быстрее попадало в легкие. После этого специалисты получили ошеломительные результаты - размер опухоли у мышей сократился до 45%. Таким образом им удалось подтвердить ранее выдвинутую гипотезу, что антиоксидант, содержащийся в винограде, полезен для легких.