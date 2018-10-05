Жестокая дуэль шершня и мыши попала на видео

Битва не на жизнь, а на смерть разгорелась между мышью и шершнем. Насекомое напало на грызуна и жалит его. В свою очередь, мышь пытается сбросить нападающего и катается по земле.

Через некоторое время, кажется, что на грызуне уже не остается живого места, он замирает, и кажется, что животное уже мертво. Эту историю опубликовало издание Daily Mail.

На Земле действительно существует ряд насекомых, которые откладывают яйца в других существ, по сути, используя их как инкубатор. Но чаще всего для этих целей используют других насекомых.

Кстати, мышь под конец ролика все-таки начала шевелиться. Может, грызун еще и поправится.