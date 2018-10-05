Революция на орбите: на МКС будут печатать органы с помощью российского биопринтера

Пустующее кресло третьего члена экипажа Международной космической станции окажется занято 11 октября. На станцию доставят российский биомедицинский 3D-принтер.

Устройство летит на МКС в качестве «ученого» - оно будет печатать органы из биологических материалов, начиная с хрящевых тканей и щитовидных желез мыши. В основе создания живой ткани лежит принцип самосборки частиц в специальной камере.

Прибор получил название «Органавт». Его работа будет проверена именно в космосе, поскольку для нее необходима невесомость. В ней живые клетки смогут объединяться в своеобразный конструктор, образуя биологические органы.

Ранее эту революционную технологию уже опробовали с неживыми частицами. Тогда ученые успешно напечатали щитовидную железу мыши с помощью гидрогелей и разных типов клеток. Орган печатали на биологической бумаге, накладывая слой клеток за слоем. Позже щитовидка удачно прижилась у лабораторной мыши.

Однако метод печати в невесомости является более быстрым и продуктивным.

«Магнитное поле играет роль человека, который взял снег, из отдельных снежинок состоящий, и слепил из него снежок. Вот так магнитное поле из отдельных частиц лепит структуру», - объяснил директор Объединенного института высоких температур РАН Олег Петров.

В случае успеха этот эксперимент совершит революцию в трансплантологии. Напечатав мышиную щитовидную железу, ученые смогут перейти к созданию более сложных человеческих органов. Таким образом приближается время, когда в больницах будут стоять специальные принтеры, способные быстро изготовить для пересадки печень, почки или любую другую «запчасть» для организма человека.