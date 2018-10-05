Реконструкция БДТ за 6 млрд: фасад покрылся трещинами, подвал затоплен, оборудование выходит из строя

В Санкт-Петербурге пошло трещинами одно из главных исторических зданий города - Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова. Реконструкция здания была завершена в 2014 году, на ремонтные работы выделялось шесть миллиардов рублей.

Под главной сценой Большого драматического театра впору устраивать водные феерии, а у сотрудников учреждения калоши стали обязательным реквизитом. Кругом растекается вода, которую приходится регулярно откачивать.

Из-за высокой влажности оборудование театра уже не раз выходило из строя, свет гас прямо во время спектакля, а мониторы в актерских «гримерках», на которые должна выводиться трансляция того, что происходит на сцене, наоборот, никогда не зажигались, к ним даже нет проводки. По стенам внутренних помещений ползет «грибок» - так отреставрировали один из самых известных театров России.

«Она прошла очень плохо, катастрофически! Люди, которые делали реконструкцию, ничего не понимают в театре! Одно дело – делать свинарник для хрюшек, другое дело – театр!» - рассказала Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Реставрация театра длилась три года и стоила шесть миллиардов рублей. Последствия столь дорогого ремонта видны не только внутри, но и снаружи.

Найти трещины на фасаде БДТ совсем не трудно. Самая внушительная расположена рядом со служебным входом. Масштабный ремонт закончился три года назад. Теперь качеством проведенных работ заинтересовался Следственный комитет РФ. Дело возбуждено по фактам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. Ущерб госбюджету составляет почти 70 миллионов рублей.

«Есть контракты по выполненным работам, работы эти якобы выполнены, выплачены огромные денежные средства. Только по факту, театр, находясь внутри, видит, что здесь не так, там протекло, здесь оторвалось и так далее. Театру важно, чтобы это было восстановлено», - отметил представитель БДТ им. Г.А. Товстоногова, адвокат Алексей Добрынин.

Однако исправить дефекты будет крайне непросто. Подрядчиком работ в БДТ выступала компания «Балтстрой», но сейчас она в стадии ликвидации, все ее руководство арестовано по обвинению в хищениях при реставрации других не менее крупных объектов.

Заказчиком работ в театре выступала Северо-Западная дирекция по строительству и реставрации Минкультуры. И теперь она через суд пытается истребовать с «Балтстроя» неустойку в размере уже 332 миллионов рублей. Однако сотрудники дирекции принимали работы в театре.

«Мы видим только результат, а что послужило тому причиной, на данный момент не ответить. Если принимать как аксиому, что эти работы не выполнены – тогда возникают определенные вопросы к специалистам Северо-Западной дирекции, как они эти работы принимали», - считает первый заместитель руководителя ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ Денис Колодко.

Пока следствие устанавливает виновных, Министерство культуры инициировало проведение технической экспертизы качества реконструкции БДТ. Репетиции и спектакли прерывать не будут, несмотря на то, что под сценой помпа все еще продолжает откачивать воду.