Неадекватная пассажирка ударила таксиста за отказ везти без детского кресла: видео

Пассажирка такси в Калининграде с маленьким ребенком устроила скандал водителю, который отказался осуществлять перевозку без детского кресла. Видеозапись с моментом конфликта таксист выложил в социальных сетях.

Как следует из видео, женщина с ребенком вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси», однако не указала в заказе детское кресло. Прибывший водитель объяснил, что не имеет права везти ребенка без кресла, но в ответ получил скандал.

Женщина требовала осуществить поездку без кресла, просила немедленно вернуть еще несписанные деньги за заказ, использовала обсценную лексику, угрожала судом и полицией, и в какой-то момент даже ударила водителя. Таксист, по его словам, действовал согласно правилам сервиса.

Как рассказал автор видео, за этот заказ его заблокировали в системе. Буйную пассажирку забрала полиция, однако сервис такси подарил ей промокод за неудобства. После повторной проверки ситуации «Яндекс.Такси» все-таки разблокировал профиль водителя.