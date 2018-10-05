Появились новые кадры с места падения МиГ-29 в Подмосковье

Самолет МиГ-29УБ ЛИИ им. Громова потерпел крушение утром в пятницу. Чрезвычайная ситуация произошла во время испытательного полета. Пилоты направили машину в безлюдную местность и катапультировались.

Машиной управляли летчики-испытатели Михаил Кондратенко и Евгений Крутов. В данный момент Кондратенко находится в реанимации больницы города Жуковский, а Крутова отпустили домой.

Разрушений и жертв на земле нет. На месте катастрофы работает комиссия.

По данным источников «Звезды» катастрофа могла произойти из-за попадания в двигатель крупной птицы, разрушения лопатки турбины и как следствие - пожара на борту.

Самолет поступил в ЛИИ им. Громова в 1994 году из воинской части. Как сообщили в ОАК, он не исчерпал свой ресурс. Все регламентные работы проводились в срок.