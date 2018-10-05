Стало известно, в каком состоянии до аварии была разбившаяся в ДТП под Тверью маршрутка

Маршрутное такси, которое пятого октября попало в смертельное ДТП под Тверью, было абсолютно новым. Об этом рассказал сын владельца машины Иван Куроян.

По словам Курояна, его отец купил машину для бизнеса совсем недавно. Всего неделю назад мужчина заключил договор с компаний, которая занимается пассажирскими перевозками.

«Я лично перевозками не занимаюсь. Машина принадлежит отцу. Она новая. Отец заключил договор с тверской компанией по аренде около недели назад, которая занималась перевозкой на протяжении двух или трех лет» — цитирует Иван Курояна телеканал «360».

Трагедия произошла в Тверской области утром пятого октября. Маршрутное такси по неизвестным причинам выехало на встречную полосу и столкнулось с автобусом. В страшном столкновении погибли тринадцать человек. По поводу случившегося возбуждено уголовное дел.