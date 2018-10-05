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Эпичная битва белки со змеей попала на видео

Андрей Аркадьев
16:45 05.10.2018
Кадры схватки белки и змеи сняли очевидцы на камеру.
Видео: Daily Mail

Очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона борьбу белки со змеей. Ролик был снят в Калифорнии.

На кадрах видно, что белка держит в зубах что-то съестное и с любопытством разглядывает лежащую перед ней змею. Такое соседство явно не нравится змее, она неоднократно пытается ужалить грызуна, но при каждом нападении противнику удается увернуться от опасных клыков.

После длительной борьбы белка переходит в наступление. Пушистый зверь набрасывается на змею и кусает ее. В ответ рептилия также жалит своего обидчика, но, судя по видео, укус не оказывает особого воздействия на грызуна.

Отважная белка продолжает сражение и ей удается отогнать врага как можно дальше. Оператор издалека со смехом наблюдает за развернувшейся перед его глазами битвой и старается снимать происходящее, держась на безопасном расстоянии пишет The Daily Mail.

Что побудило бесстрашного грызуна сражаться с таким опасным противником, не известно.

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