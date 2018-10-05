Siemens хочет полностью перенести в РФ производство ключевых турбин для ТЭС

Корпорация Siemens намерена дойти до локализации в 100% при выпуске в России главных турбин для тепловых электростанций. Об этом заявил представитель компании в России Олег Титов в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

По словам Титова, речь о модели турбин 2000Е. Представитель Siemens отметил, что текущих сроков локализации недостаточно, поскольку корпорация не успеет перенести горячую часть производства до 2023 года, в связи с чем намерена просить о сдвиге даты.

«Лопатки, горячая часть, производятся по документации, которая разрабатывается компанией Siemens. Проектирование лопаток - это собственность компании Siemens, здесь мы не видим проблем с локализацией в РФ, потому что вся документация находится у нас», - цитирует Титова РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что через три-пять лет в России могут появиться первые образцы российских газовых турбин большой мощности. В данный момент газовые турбины мощностью 110 мегаватт и выше страна не производит.