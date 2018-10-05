Пропавший в Китае глава Интерпола находится там под следствием
Ранее стало известно, что Мэн Хунвей перестал выходить на связь с 29 сентября.
Фото: Zhang Xuefei Xinhua Globallookpress
Глава Интерпола Мэн Хунвей находится под следствием в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
Ранее Главный Секретариат организации прокомментировал «Звезде», что они занимаются поисками Хунвея.
«Этот вопрос находится в ведении компетентных органов Франции и Китая», - рассказали представители Интерпола.
Напомним, сегодня стало известно о пропаже главы международной уголовной полиции Мэна Хунвея.