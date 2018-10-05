СМИ: Пугачева вернется на сцену с большим туром

Прославленная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева после восьмилетнего перерыва вернется на большую сцену, а также представит публике новый клип.

Примадонна порадует поклонников сольной программой к 70-летнему юбилею, который состоится в апреле следующего года. Ожидается гастрольный тур, включающий в себе 20 выступлений в Москве, Санкт-Петербурге, Израиле, Германии и США. В рамках возобновления концертной деятельности певица даже обратилась к известному поэту Илье Резнику за новым хитом.

Костюмы для артистки готовит ее стилист Алишер. Именно по его настоянию, Пугачева отказалась от привычных балахонов и одевается в мини и обтягивающие брюки. Алишер признался, что работает над имиджем для ее гастрольного тура, сообщает издание StarHit.