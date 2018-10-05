Белорусская православная церковь призвала Константинополь не давать Украине автокефалии

Белорусская православная церковь обратилась к Константинополю и призвала закончить мероприятия, связанные с предоставлением автокефалии для Украины. Призыв озвучил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел.

По мнению БПЦ, действия Константинополя могут привести к плохим последствиям для церкви в целом. В первую очередь они спровоцируют раскол в православном мире, причем формы этого раскола отчетливо прослеживаются уже сейчас.

«Наше заявление было составлено таким образом, чтобы призвать еще раз патриарха Варфоломея и синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы или дезавуировать предыдущее решение или отозвать его, остановить этот процесс», - цитирует РИА Новости главу Белорусской православной церкви.

Ранее стало известно, что Русская православная церковь не признает каноническими действия Константинопольского патриарха, который направил своих представителей в Киев. Иерархи намерены дать ответ на действия константинопольского патриарха и киевских священников.