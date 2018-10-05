Почти два десятка детей в Татарстане отравились неизвестным веществом

В Арском районе Татарстана произошла массовая госпитализация детей. Восемнадцать воспитанников колледжа попали в центральную районную больницу.

Как сообщили «Звезде» в министерстве здравоохранения Татарстана, шестнадцать детей после осмотра были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Вопрос взят на контроль руководством регионального здравоохранительного ведомства.

По предварительным данным, несовершеннолетние получили массовое ингаляционное отравление. Они обучались на втором курсе Арского педагогического колледжа.

Возможно, дети отравились парфюмом, заказанным через сервис AliExpress. По информации местного издания «Казанский репортер», одна из студенток колледжа заказала духи через интернет, после чего дала опробовать аромат своей подруге. По поводу случившегося заведено уголовное дело.