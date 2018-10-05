Умер кинооператор, снимавший возвращение Гагарина на Землю

Кинооператор Махмуд Рафиков умер в пятницу, 4 октября в возрасте 94 лет. Он первым снял главные исторические события второй половины XX века: испытания водородной бомбы, полет человека в космос.

Оператор запечатлел на камеру возвращение на Землю Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и Алексея Леонова и многих других космонавтов.

Рафиков окончил операторский факультет ВГИК и по распределению был направлен в киностудию «Моснаучфильм», где работал в группе, снимавшей фильмы об испытаниях бомб и ракет, атомных субмарин, а также ленты о космонавтике, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. По словам самого оператора, он снял более 40 ядерных взрывов с 1954 по 1960 годы.

В 1956 году Рафиков получил знак «Знак Почета» за фильм №119, а в 2011 году - премию «Ника» за выдающийся вклад в отечественный кинематограф. В Союзе кинематографистов России принесли соболезнования родным и близким оператора.