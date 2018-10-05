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Секретариат Интерпола прокомментировал исчезновение президента организации

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:31 05.10.2018
Мэн Хунвей исчез еще 29 сентября. Тревогу забила жена чиновника.
Секретариат Интерпола прокомментировал исчезновение президента организации
Фото: Du Yu Xinhua Globallookpress

«Звезде» удалось связаться с официальными представителями Интерпола, чтобы прояснить ситуацию с пропажей президента организации Мэн Хунвея.

Напомним, об исчезновении стало известно сегодня. По предварительным данным, глава Интерпола уехал в Китай 29 сентября и с тех пор не выходил на связь.

«Интерпол осведомлен о заявлениях СМИ в связи с предполагаемым исчезновением президента Мэн Хунвея. Этот вопрос находится в ведении компетентных органов Франции и Китая», - рассказали «Звезде» представители организации.

Генеральный секретариат Интерпола от дальнейших комментариев отказался.  

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