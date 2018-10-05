Стивен Сигал ушел с интервью BBC после вопроса о домогательствах

Актер Стивен Сигал покинул интервью телеканалу BBC после неуместного вопроса, связанного с обвинениями в домогательствах. Видео с уходом Сигала разместил в социальных сетях сам телеканал.

В ходе интервью телеведущая заявила об обвинениях в адрес Сигала, словно о состоявшемся факте, и спросил, как актер с этим справляется. В ответ он снял микрофон с наушником и ушел с передачи.

Ранее американские СМИ обвиняли Стивена Сигала в домогательстве, которое произошло более двадцати лет назад. Разумеется, никаких доказательств в пользу виновности актера предъявлено не было. Прокуратура Лос-Анджелеса также отказалась предъявлять обвинения в адрес Сигала. Тем не менее, западные журналисты продолжают обвинять актера.