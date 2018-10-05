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Предполагаемый виновник смертельного ДТП под Тверью погиб

Андрей Аркадьев
14:56 05.10.2018
Им оказался водитель микроавтобуса Ford.
Фото: СК РФ

Виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия в Тверской области скончался. Предварительно, им стал водитель микроавтобуса Ford, сообщили «Звезде» в региональном МВД. Он и его 12 пассажиров погибли.

Кроме того, в ДТП пострадали три человека, двое находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильное тяжелое.

Авария произошла утром 5 октября на 15-м километре трассы Тверь - Ржев. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, совершая обгон и врезался в рейсовый автобус марки ЛиАЗ.

По словам Губернатор Тверской области Игоря Рудени компания — владелец маршрутки осуществляла пассажирские перевозки незаконно. Ространснадзор инициировал проверку обоих перевозчиков. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

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