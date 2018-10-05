В Якутске горит крупный торговый центр: видео
Общая площадь возгорания составляет 60 квадратных метра.
Видео: mariya_larionova_mommy, Instagram
Вечером пятого октября на пульт пожарной службы поступило сообщение о пожаре в торговом комплексе «СахаЭкспоЦентр» в Якутске.
Как сообщается на сайте МЧС по Республике Саха (Якутия), огнем охвачен бутик на третьем этаже. Общая площадь пожара составляет 60 квадратных метра.
Из-за возгорания было эвакуировано 120 человек. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются причина и виновник пожара.