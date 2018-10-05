В Якутске горит крупный торговый центр: видео

Вечером пятого октября на пульт пожарной службы поступило сообщение о пожаре в торговом комплексе «СахаЭкспоЦентр» в Якутске.

Как сообщается на сайте МЧС по Республике Саха (Якутия), огнем охвачен бутик на третьем этаже. Общая площадь пожара составляет 60 квадратных метра.

Из-за возгорания было эвакуировано 120 человек. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причина и виновник пожара.