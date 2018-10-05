Под сгоревшей Успенской церковью нашли древний алтарь

Специалисты обнаружили древний пятистенный алтарь на валунном фундаменте во время обследования Успенской церкви в Кондопоге после сильного пожара. Об этом говорится на официальном портале Республики Карелия.

В нижнем объеме подклета алтаря специалисты обнаружили еще более древний алтарь. Предполагается, что во время одной из реконструкций его не стали сносить, а просто надстроили новый алтарь вместо старого, таким образом спрятав его.

Кроме того, во время исследования был оценен процент утраченных и сохранившихся материалов. Наиболее уцелевшей частью стал алтарный прируб.

В настоящий момент планируются работы по восстановлению церкви. Обсуждаются благотворительные мероприятия для сбора необходимых средств.

Ранее сообщалось, что в городе Кондопога дотла сгорела деревянная церковь Успения Божией Матери ХVIII века. Построенная в 1774 году она являлась памятником архитектуры федерального значения и одной из главных достопримечательностей Карелии.