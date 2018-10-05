В Москву придет «старое бабье лето»
В регионе будет малооблачная погода и очень комфортным температурным фоном.
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
На следующей неделе жителей Московского региона ожидает «старое бабье лето». Об этом рассказал «Звезде» специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, с 9 октября большая часть европейской территории России окажется «во власти гигантского антициклона», который будет продолжаться до 14 октября.
«Это значит, что на следующей неделе нас ждет настоящее “старое бабье лето”», - заявил Тишковец.
По его словам, в регионе будет малооблачная погода и очень комфортным температурным фоном. В некоторые дни климатическая норма будет превышена на 5-7 градусов.
Ранее сообщалось, что в столице сегодня, 5 октября, выпал первый снег.