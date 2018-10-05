Президент Интерпола пропал в Китае

Президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал без вести. Он отбыл в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Нужно сказать, что у его коллег очень крепкие нервы, поскольку отъезд Хунвэя случился не вчера, а аж 29 сентября. Забеспокоились о своем начальнике сотрудники Интерпола только сегодня. Об инциденте сообщил телеканал RT.

Мэн Хунвэй был избран главой организации в 2016 году.