Президент Интерпола пропал в Китае
Мэн Хунвэй еще 29 сентября отправился в Китай и до сих пор не выходит на связь.
Фото: Then Chih Wey Xinhua, Globallookpress
Президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал без вести. Он отбыл в Китай и с тех пор не выходил на связь.
Нужно сказать, что у его коллег очень крепкие нервы, поскольку отъезд Хунвэя случился не вчера, а аж 29 сентября. Забеспокоились о своем начальнике сотрудники Интерпола только сегодня. Об инциденте сообщил телеканал RT.
Мэн Хунвэй был избран главой организации в 2016 году.