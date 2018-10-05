Трампа высмеяли из-за прилипшей к ботинку туалетной бумаги: видео

Очередной конфуз случился с Дональдом Трампом. Во время подъема по трапу к ботинку американского президента прилип кусок туалетной бумаги. Неловкий инцидент произошел во время посещения Трампом города Рочестер, штат Минесота.

Сам же глава США ничего не заметил и спокойно поднялся на борт самолета, помахал рукой и скрылся. Кроме того, никто из помощников президента также не сообщил ему о курьезе.

Инцидент попал на видео. Ролик быстро стал вирусным в Интернете, он набрал практически два миллиона просмотров в одном только Twitter. Многие пользователи Сети высмеяли Трампа, сравнив его с персонажем фильма «Голый пистолет» Фрэнком Дребиным.