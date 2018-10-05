Телеведущая столкнула помощника в реку в прямом эфире

Ведущая прогноза погоды на телеканале ITV Элисон Хэммонд столкнула ассистента в реку прямо в прямом эфире. Видео произошедшего опубликовано в официальном аккаунте передачи в социальной сети Twitter.

Хэммонд ходила по плавучему макету Великобритании и рассказывала о погоде в стране. Неожиданно телеведущая потеряла равновесие и случайно толкнула помощника в реку Мерси. Ассистент забрался обратно на площадку, в этом ему помогли телеведущая и еще один помощник.

После случившегося Хэммонд извинилась перед ассистентом и пошутила, что в Северной Ирландии будет влажно, указав на промокшего мужчину.