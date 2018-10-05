В Москве строительные леса обрушились прямо на рабочих

На западе Москвы, на одной из строек обрушились строительные леса. Об этом «Звезде» рассказали в столичном МЧС.

Инцидент произошел приблизительно в 11.15 утра, на улице Минская, неподалеку от дома 2г.

В результате ЧП десять человек пострадали. Восемь из них были доставлены в больницу. Еще у двух зафиксированы незначительные ушибы.

На месте работают специалисты. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.