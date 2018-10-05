Война мозгов: Bloomberg вскрыл по-настоящему шпионский скандал между Китаем и США

Если это все-таки правда, то теперь все мифы о безопасном оборудовании могут рухнуть. Сегодня были обнародованы поразительная версия взлома метода взлома серверов больших американских компаний, в том числе Apple и Amazon.

Авторы издания Bloomberg полагают, что в материнские платы, которые компании закупали у Китая, были вмонтированы чипы, которые давали доступ к хранилищам. Таким образом, якобы китайские военные имели доступ к закрытой информации и без проблем отслеживали абсолютно все действия, в том числе финансовые операции, представителей крупного бизнеса.

Однако сами компании отрицают такое вмешательство.

«В течение прошлого года Bloomberg неоднократно обращался к нам с запросами, иногда расплывчатыми, о предполагаемом инциденте с безопасностью в компании. Каждый раз мы проводили строгие внутренние расследования, основываясь на их запросах и ни разу не нашли абсолютно никаких доказательств опасений издания», - приводит Bloomberg заявление пресс-службы компании Apple.

Amazon, в свою очередь заявил, что так же проводил большой аудит безопасности, но не выявил никаких проблем. О найденной несерьезной уязвимости компания сообщила в 2018 году, однако, по словам представителей Amazon, она легко устранятся обновлением прошивки.

Получается, что врет либо крупное и уважаемое издание, либо крупнейшие компании. По словам авторов статьи об уязвимостях, ФБР и АНБ (служба национальной разведи) как-то синхронно отказались от комментариев.

В статье говорится, что Amazon и Apple обнаружили закладки независимо друг от друга и в разное время. Сами чипы абсолютно по-разному функционировали. Проследив путь комплектующих, удалось установить, что «зараженные» материнские платы произведены компанией SuperMicro. Это – американский холдинг, однако, комплектующие для своих серверов они закупают в Китае.

Что удивительно, у всех проверенных компаний, которые в все время закупили оборудование у этой компании обнаружились похожие уязвимости.

Bloomberg утверждает, что власти США проследили весь путь комплектующих и выяснили, что на заводы-подрядчики американской фирмы даже приходил некий посредник, который предлагал сначала взятку руководству, а если те отказывали пугал проверками и как результат закрытием завода.

В результате власти США решили играть, как утверждает Bloomberg, по правилам тех, кто якобы поставил эти закладки. Поэтому, совершенно не чураясь каких-то незаконных методов, они просто взломали управляющие сервера, на которые обращались «закладки» в материнских платах. И таким образом установили оставшихся жертв возможных кибератак.

Пока никаких прямых доказательств или комментариев официальных лиц, кроме пресс-служб якобы пострадавших компаний нет.