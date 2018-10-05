Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира

Лауреатами Нобелевской премии мира в текущем году стали правозащитница из Ирака Надя Мурад и медик из Конго Денис Муквеге. О решении жюри стало известно в пятницу, пятого октября.

Хирург Мукверге значился в списке претендентов на протяжении десяти лет. Он помогает жертвам изнасилований, которые произошли во время войны в Конго.

Мурад – посол доброй воли ООН. Она отстаивает права женщин, попавших в рабство к террористам ИГИЛ*. Стоит отметить, что правозащитница сама была в плену у боевиков, однако ей удалось сбежать.

Всего на Нобелевскую премию мира в 2018 году претендовали 217 человек и 112 организаций. Среди них, например, американский президент Дональд Трамп и российская «Новая газета».

Как говорится в завещании основателя премии Альфреда Нобеля, награда присуждается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций».

Всего с 1901 года она присуждалась 99 раз.

*ИГИЛ - организация, по решению Верховного суда России признана террористической. Запрещена на территории РФ