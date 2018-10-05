Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП под Тверью

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Тверской области рассказали «Звезде» о состоянии пострадавших в крупной аварии с участием автобуса и маршрутного такси.

Всего при аварии пострадали три человека, двое находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильное тяжелое.

Напомним, по предварительным причинам, водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом. В результате крупного ДТП погибли 13 человек погибли.

Прокуратура Тверской области по данному происшествию организовала проверку.

Глава Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.