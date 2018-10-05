В Швеции восьмилетняя девочка нашла в озере меч довикинговых времен
Древний артефакт был обнаружен на озере Видестерн.
Фото: Andrew Vanecek , thelocal.se
Восьмилетняя жительница Швеции Сага Ванечек обнаружила меч, возрастом около полутора тысяч лет, на местном озере Видерстерн.
По ее словам, историческая реликвия была найдена девочкой прямо на берегу. Сага кидала камни и палки в озеро. В один момент, вместо палки, ей в руки попал заржавевший меч. Тогда отец ребенка показал находку своему знакомому, который занимается историей, и тот посоветовал мужчине отнести в находку в музей.
Эксперты провели анализ и выяснили, что меч был выкован в пятом или шестом веке до нашей эры, до эпохи викингов.
Как сообщает издание The Local, девочка обнаружила меч еще летом, однако только 4 октября, после всех проведенных исследований, ей разрешили рассказать о находке.