В Швеции восьмилетняя девочка нашла в озере меч довикинговых времен

Восьмилетняя жительница Швеции Сага Ванечек обнаружила меч, возрастом около полутора тысяч лет, на местном озере Видерстерн.

По ее словам, историческая реликвия была найдена девочкой прямо на берегу. Сага кидала камни и палки в озеро. В один момент, вместо палки, ей в руки попал заржавевший меч. Тогда отец ребенка показал находку своему знакомому, который занимается историей, и тот посоветовал мужчине отнести в находку в музей.

Эксперты провели анализ и выяснили, что меч был выкован в пятом или шестом веке до нашей эры, до эпохи викингов.

Как сообщает издание The Local, девочка обнаружила меч еще летом, однако только 4 октября, после всех проведенных исследований, ей разрешили рассказать о находке.